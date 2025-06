Laura Maria Rypas Sohn Amelio kämpft mit Entwicklungsschüben

Laura Maria Rypa (29) hat in ihrer Instagram-Story Einblicke in die aktuellen Herausforderungen mit ihrem kleinen Sohn Amelio gegeben. Der Nachwuchs der Influencerin durchlebt mehrere Entwicklungsschübe gleichzeitig, was insbesondere die Nächte alles andere als entspannt macht. "Die letzte Nacht war einfach der absolute Horror", teilte Laura offen mit und erzählte, wie sie mit dem Baby zur Notfallapotheke ging, um dringend benötigte Medikamente zu holen. Neben dem Zahnen beginnt Amelio nun auch damit, zu krabbeln und sich hochzuziehen – eine aufregende, aber anstrengende Zeit. Laura stellte klar: "Hauptsache, dem Kleinen geht es gut."

In dieser fordernden Phase lässt Laura ihre Follower wissen, wie sehr sie mit ihrem Sohn mitfühlt. "Wir können uns ja vorstellen, wie unangenehm das für die Kleinen ist", erklärte die Social-Media-Persönlichkeit und betonte, dass sie lieber auf ihren eigenen Schlaf verzichte, als Amelio leidend zu sehen. Die junge Mama ist sich bewusst, dass der Entwicklungsfortschritt ein wichtiger, aber auch belastender Schritt für ihr Baby ist. Um auf alles vorbereitet zu sein, will sie trotz der Widrigkeiten stets selbst die Nerven behalten und Ruhe ausstrahlen.

Laura, die seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, hat schon mehrfach darüber gesprochen, wie sehr das Muttersein sie verändert hat. Sie selbst habe das Gefühl, durch die Geburt ihres Sohnes positiver und zugänglicher geworden zu sein. Trotz ihrer aktiven Präsenz auf Social Media sei sie bemüht, ihrem Kind eine behütete Umgebung zu bieten. Die Herausforderungen der letzten Nächte zeigen dabei eindrucksvoll, wie viel Liebe und Hingabe die Partnerin von Pietro Lombardi (32) in ihre Mutterrolle steckt.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

