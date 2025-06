"Neues Ich": Laura Maria Rypa trägt jetzt blondes Haar

Laura Maria Rypa (29) hatte wohl mal wieder Lust auf eine optische Veränderung: Die Beauty hat ihre brünette Mähne blond gefärbt! Auf Instagram zeigt sie ihren Followern sowohl den "magischen" Prozess bei der Friseurin ihres Vertrauens als auch das gelungene Ergebnis. "Neues Haar – neues Ich", kommentiert die Social-Media-Berühmtheit den Schnappschuss, auf dem sie in einem gelben Strickoberteil glücklich in den Spiegel schaut und dabei ihre neue Frisur präsentiert.

Der neue Look scheint nicht nur Laura selbst, sondern auch ihrer Community zu gefallen. Unter dem Beitrag häufen sich zahlreiche begeisterte Kommentare. Neben diversen Emojis aus Herzchen und verliebten Gesichtern regnet es Kommentare wie "Wow" und "Steht dir so gut". Yeliz Koc (31) bringt ihre Freude zum Ausdruck und schreibt: "Wie schön du bist". Auch Gerda Lewis (32) gefällt Lauras Farbwechsel. "Willkommen im Klub der Blondies. Das sieht so schön aus", freut sie sich für die Partnerin von Pietro Lombardi (32).

Schon in der Vergangenheit hatte Laura helleres Haar getragen. Auf ihrem Instagram-Profil befinden sich unzählige Aufnahmen, auf denen die Influencerin sowohl mit einem blonden Bob als auch mit einer blond gesträhnten, längeren Wellenfrisur posiert. In den vergangenen Jahren zeigte sich die Familienmutter mit ihrer brünetten Haarpracht – sowohl mit Dutt, als Pferdeschwanz oder mal ganz lässig über die Schulter fallend. Ihr Haar muss nicht täglich perfekt gestylt sein. "Ich war früher wirklich so ein Mädchen, das jeden Tag gestylt war. Haare gemacht, Outfit on point, Nägel, Make-up, einfach immer ready", erinnerte sie sich kürzlich im Netz, doch die Mutterschaft habe ihr Selbstbild verändert: "Jetzt bin ich Mama. Und ich habe gemerkt, ich habe immer noch die Zeit, mich hübsch zu machen, aber ich brauche es nicht mehr jeden Tag. Ich habe es einfach lieben gelernt, natürlich zu sein."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Januar 2022

