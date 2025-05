Kontrolliert Laura Maria heimlich Pietro Lombardis Handy?

In einer Instagram-Fragerunde stellte sich Laura Maria Rypa (29) den neugierigen Fragen ihrer Follower. Ein besonders interessantes Thema: Schaut die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (32) heimlich in sein Handy? Lauras Antwort fiel eindeutig aus: "Ehrlich? Nie! Ich vertraue Pietro zu 100 Prozent." Sie ergänzte jedoch, dass sie sein Smartphone gelegentlich benutze, wenn ihres nicht zur Hand sei, aber niemals aus einem Kontrollgedanken heraus.

Die beiden prominenten Partner, die seit einigen Jahren zusammen durchs Leben gehen, präsentieren sich nach außen als Paar, das ein starkes Fundament aus Vertrauen und Respekt aufgebaut hat. Lauras selbstbewusste Antwort überrascht nicht, denn sowohl sie als auch Pietro betonen in Interviews und auf Social Media immer wieder, wie wichtig ihnen Offenheit und ein harmonisches Miteinander sind. Das Duo, das regelmäßig Einblicke in seinen Alltag mit den gemeinsamen Kindern gibt, wird von vielen Fans als Vorbild für eine moderne Beziehung gefeiert.

Die Liebesgeschichte von Pietro und Laura ist geprägt von großen Momenten und intensiven Erlebnissen. 2022 verlobte sich das Paar, und in ihrem gemeinsamen Leben gab es seither viele Meilensteine, darunter die Geburt ihrer beiden Söhne. Für dieses Jahr haben sie sich vorgenommen, endlich den Bund fürs Leben zu schließen, wie Pietro kürzlich auf Instagram verriet. Details bekamen ihre Follower jedoch noch nicht zu hören. Der Sänger teaserte lediglich an: "Vielleicht wird es eine Winterhochzeit. Wir sind noch am Planen."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

