Nach Lähmungs-Gerücht: Hulk Hogan wurde am Stock gesichtet

Hulk Hogan (69) macht den Gerüchten endgültig ein Ende! Nachdem der ehemalige Wrestling-Profi eine Operation am Rücken hatte, behauptete sein Kollege Kurt Angle (54), er wäre nach dem Eingriff von der Hüfte abwärts gelähmt und würde nie wieder laufen können. Doch das Management des Sportlers dementierte diese Aussage direkt. Auch der Patient selbst meldete sich bereits mit einem positiven Update bei seinen Fans. Und diese Bilder widerlegen die Behauptungen jetzt ein für alle Mal: Hogan wurde erstmals seit der OP gesichtet – und zwar aufrecht!

Paparazzi sichteten den 69-Jährigen am Freitag in den Straßen von Miami. Hogan braucht nach seinem Eingriff am Rücken zwar noch einen extra hohen Gehstock – aber ganz offensichtlich kann er noch laufen! Abgesehen von der Gehhilfe wirkt der US-Amerikaner auf den Fotos sogar ziemlich fit und zufrieden. Die Aufnahmen machten bereits auf Twitter die Runde: "Er ist und bleibt eben ein Kämpfer! So stark, Hulk!", jubelte einer der vielen Fans.

Wie Kurt darauf gekommen ist, dass sein Kollege gelähmt sein könnte, ist unklar. Auf Twitter werfen ihm einige Hogan-Fans eine Schmierkampagne vor: "Er wollte Hulk nur schwach aussehen lassen!" und "Schuster, bleib bei deinen Leisten – und behaupte nichts, von dem du keine Ahnung hast", ärgerten sich zwei Nutzer.

Anzeige

MEGA Hulk Hogan, ehemaliger Profi-Wrestler

Anzeige

Getty Images Hulk Hogan, Sportler

Anzeige

Getty Images Kurt Angle im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de