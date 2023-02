Auf diese Film-Gage hätte Catherine Zeta-Jones verzichtet!

Dieses Interview könnte viele Fans überraschen – die Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (53) hätte einen Film umsonst gedreht! Sie ist einer der erfolgreichsten Hollywoodstars der heutigen Zeit. Die gebürtige Waliserin konnte schon einige Preise abräumen und verkörperte bereits unzählige Charaktere in den verschiedensten Film- und Serienproduktionen. Doch in einer Rolle fühlte sich Catherine so wohl, dass sie dafür sogar auf die Gage verzichtet hätte!

Jetzt verriet sie dem Magazin InStyle: Nach den Dreharbeiten zu "Chicago" spürte Catherine eine ganz besondere Sicherheit und Stärke. "Ich fühlte mich in der Rolle so vollkommen, ich hätte den Film umsonst gemacht!", erinnerte sich die Darstellerin zurück. In der Musicalverfilmung schlüpfte die Brünette in die Figur der "Velma Kelly", wofür sie sogar mit dem Oscar als "Beste Nebendarstellerin" ausgezeichnet wurde.

Auf diesem Erfolg ruhte sich die 53-Jährige aber definitiv nicht aus. Mittlerweile erobert sie auch die Welt verschiedenster Streaming-Portale. Eine ihrer aktuellsten Rollen spielt Catherine in der Netflix-Serie Wednesday. Hierfür schlüpfte sie in die Rolle von Wednesdays Mutter "Morticia Addams". Auch dieser Charakter hat es der Oscar-Preisträgerin angetan, wie sie im Interview begeistert mitteilte: "Nichts würde mich glücklicher machen, als 80 Jahre alt zu sein und immer noch Morticia zu spielen."

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Oscars 2013

Anzeige

Getty Images Christina Ricci, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Isaac Ordonez

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Catherine den Film auch ohne Gage gedreht hätte? Ja, ich bin total verwundert! Nein, ich kann es nachvollziehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de