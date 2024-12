Catherine Zeta-Jones begeistert in einem königsblauen Kleid

Das Red Sea Film Festival lockte am Donnerstagabend die größten Stars nach Saudi-Arabien. Auf dem roten Teppich legte Catherine Zeta-Jones (55) einen besonders bezaubernden Auftritt hin. Die Schauspielerin trug eine königsblaue, bodenlange Robe mit passendem Cape, in der sie alle Blicke auf sich zog. Ihre langen dunklen Haare waren zu Wellen gestylt und sie trug silbernen Schmuck, der das kühle Blau ihres Kleids betonte. Das elegante Make-up und die langen dunklen Haare der "Chicago"-Darstellerin rundeten den Look perfekt ab.

Begleitet wurde die Beauty an diesem Abend von ihrem Ehemann Michael Douglas (80). Der Filmproduzent wählte mit seinem schwarzen Anzug und der schwarzen Krawatte einen klassischen Look. Bei der Eröffnungsfeier des Festivals wurde das Paar dabei fotografiert, wie sie mit interessierten Blicken den Reden lauschen. Neben den Turteltauben saßen dabei Will Smith (56) und Vin Diesel (57). Der "Fast & Furious"-Star wurde während der Feierlichkeiten mit einem Ehrenpreis für seine lange Karriere geehrt.

Catherine und Michael feierten kürzlich ihren 24. Hochzeitstag und teilten diesen Meilenstein mit ihren Fans auf Instagram. Zu einem Schnappschuss von ihrem großen Tag schrieb die Brünette: "Vor 24 Jahren habe ich 'Ja' gesagt. Alles Gute zum Hochzeitstag, mein lieber Michael. Unsere Liebe ist wie ein Hole-in-one. Man muss sie sehen, um sie zu glauben. Ich liebe dich." Das Paar lernte sich 1998 beim Deauville Film Festival kennen und hat inzwischen zwei erwachsene Kinder.

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Will Smith und Vin Diesel, Dezember 2024

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas an ihrem Hochzeitstag

