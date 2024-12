Catherine Zeta-Jones kehrt Hollywood den Rücken

Die Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (55) hat angekündigt, sich von Mainstream-Hollywood abzuwenden, um sich neuen, unabhängigen Filmprojekten zu widmen. Auf dem Red Sea Film Festival in Dschidda, Saudi-Arabien, verriet die Schauspielerin in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass sie an einem Indie-Film arbeite, über den sie derzeit noch nicht viel sagen könne. "Ich möchte interessante Arbeit leisten", erklärte sie und betonte, dass sie nichts mehr zu beweisen habe.

Catherine blickte zudem auf ihre erfolgreiche Karriere zurück, in der sie unter anderem für ihre Rolle in "Chicago" mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Sie erzählte, dass der Gewinn des Academy Awards für sie völlig unerwartet kam. "Der Oscar eröffnete ein neues Kapitel für mich", sagte sie. Die Schauspielerin erinnerte sich auch an die frühen Herausforderungen, als sie viele Absagen erhielt und mit Visabeschränkungen in den USA zu kämpfen hatte. "Ich dachte, dies ist meine Chance, mein Bestes zu geben", berichtete sie. Schließlich wurde sie von Steven Spielberg (77) entdeckt, als sie eine Rolle in einem TV-Projekt über die Titanic erhielt.

Die Schauspielerin begann im Alter von vier Jahren mit dem Stepptanz und gewann schon als Teenager einen nationalen Talentwettbewerb. Sie glaubt, dass ihr früher Start im Theater ihr beim Aufstieg in Hollywood geholfen hat. "Ich habe jede Minute in dieser Branche geliebt", sagte sie lächelnd. Catherine ist seit dem Jahr 2000 mit dem Schauspieler Michael Douglas (80) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Die beiden haben erst kürzlich ihren 24. Hochzeitstag gefeiert. Dabei gehört das Paar zu den bekanntesten in Hollywood, trotz eines Altersunterschieds von 25 Jahren.

Getty Images Catherine Zeta-Jones beim Red Sea International Film Festival 2024

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas, Schauspieler

