Catherine und Michael Douglas feiern Dylans 24. Geburtstag

Michael Douglas (79) und Catherine Zeta-Jones (54) beweisen, was für stolze Eltern sie sind, während ihr Sohn Dylan (24) seinen Geburtstag feiert. Die beiden Schauspieler lassen es sich anlässlich dessen nämlich nicht nehmen, die Liebe zu ihrem Nachwuchs in Beiträgen auf Instagram auszudrücken. "Alles Gute zum 24. Geburtstag für meinen Sohn [Dylan]. Die Freude und Liebe, die du mir jeden Tag gibst, ist unermesslich", schreibt Catherine zu einem Video, das sie gemeinsam mit ihrem Sprössling als Baby zeigt.

Sie führt weiter aus, seine Mama zu sein sei ein Geschenk, das sie nie als selbstverständlich ansehe und schließt ab mit den Worten: "Ich liebe dich, mein wunderschöner Junge." Ihr Mann Michael tut es ihr gleich – hält sich mit seinen Zeilen nur ein wenig kürzer. "Wow, [Dylan]! 24! Du entwickelst dich schnell, mein Sohn!", betont der "Eine verhängnisvolle Affäre"-Star und veröffentlicht ein Foto, das Dylan mit einem Cowboy-Hut zeigt. Außerdem ergänzt er: "Ein stolzer Vater wünscht dir alles Gute zum Geburtstag!"

Dabei handelt es sich um einen erneuten Beweis, dass Michael und Catherine ihren Kindern sehr nahestehen. Und obwohl sie sie in der Vergangenheit eher aus dem Rampenlicht heraushielten, lieferte der 79-Jährige seinen Fans kürzlich einen seltenen Anblick. Zur Premiere seines Films "America's Burning" erschien er in Begleitung von Dylan und seiner Tochter Carys (21) – wo die Familie in Schale geschmissen auf dem roten Teppich posierte.

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und ihr Sohn Dylan

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Dylan Douglas bei der Premiere von "America's Burning" 2024

