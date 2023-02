Datet Eiza González jetzt Kendall Jenners Ex Ben Simmons?

Hat sich Eiza González (33) den nächsten Hottie geangelt? Die schöne Schauspielerin hatte in den vergangenen Jahren so manchen Promimann gedatet: Neben Josh Duhamel (50) und Timothée Chalamet (27) war der "Ambulance"-Darstellerin zuletzt noch eine Liaison mit Jason Momoa (43) angedichtet worden – jedoch handelte es sich dabei angeblich nur um einen Flirt. Jetzt hat Eiza aber offenbar schon einen neuen Lover: Trifft sie sich etwa mit Kendall Jenners (27) Ex?

Aktuelle Paparazzifotos zeigen die 33-Jährige zuletzt in heißer Begleitung in New York: An der Seite von Ben Simmons spazierte die gebürtige Mexikanerin durch den Big Apple! Die Turteltauben wirkten dabei ziemlich vertraut und schienen ihr Date sehr zu genießen. Laut einem Insider sollen die beiden sogar schon ein Pärchen sein. "Sie haben sich versteckt und versucht, nicht zusammen gesehen zu werden. Sie sind ganz klar zusammen", behauptete eine Quelle gegenüber Page Six.

Mit Eiza datet Ben erneut eine prominente Frau. Nach seiner Beziehung zu Kendall war der Basketballer bis August 2022 mit Maya Jama (28) zusammen gewesen. Mit der TV-Moderatorin war der Sportler sogar verlobt – doch bis zur Hochzeit schafften es die beiden nicht.

Getty Images Eiza González, Dezember 2022

Action Press / Backgrid Eiza González und Ben Simmons in New York

Instagram / mayajama Maya Jama und Ben Simmons

