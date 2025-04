Maya Jama soll mit Rúben Dias am Lagerfeuer gechillt haben

Maya Jama (30), die bekannte Moderatorin der Sendung Love Island, sorgt mit ihrem Liebesleben erneut für Schlagzeilen. Am Sonntagabend wurde sie im Stadion José Alvalade in Lissabon gesehen, wo sie ihrem vermeintlichen neuen Partner, dem Fußballer Rúben Dias (27), beim 5:2-Sieg Portugals über Dänemark im Rahmen der Nations League zujubelte. Nach dem Spiel feierten die beiden laut Berichten der Daily Mail bis in die frühen Morgenstunden – unter anderem postete Maya auf Instagram ein Foto eines romantischen Kaminabends, das scheinbar in Rúbens luxuriösem Anwesen in der Region Cascais aufgenommen wurde.

Die Gerüchte um die Beziehung der beiden brodeln schon seit Monaten. Ihren ersten Kontakt sollen Maya und Rúben bei den MTV European Music Awards im November gehabt haben. Seitdem wurden sie immer wieder miteinander in Verbindung gebracht, darunter bei gemeinsamen Silvesterfeierlichkeiten auf Ibiza und durch vermeintlich aufeinander abgestimmten Schmuck. Auch ein gemeinsames Foto während eines Sonnenuntergangs, das Rúben in sozialen Medien teilte, heizte die Spekulationen an. Bei einem Interview mit dem Ex-Fußballer Gary Lineker wurde es zuletzt noch eindeutiger, als dieser Maya scherzhaft aufforderte, ihren Freund, "von dem wir alle wissen", für das "Team Lineker" zu gewinnen.

Für Maya ist dies die erste öffentliche Romanze, seit sie sich von ihrem Ex-Partner und NBA-Spieler Ben Simmons getrennt hat. Die Moderatorin, die sich auch als Model einen Namen gemacht hat, legt großen Wert auf ihr eigenes Glück und betonte in einem Interview kürzlich, dass sie eine "große Verfechterin des Verlassens" sei, wenn sie nicht zufrieden ist. Mit ihrer ehrlichen Art und ihrem Humor hat sich Maya in der Unterhaltungswelt einen festen Platz erarbeitet, während sie gleichzeitig ein privates Leben abseits der ständigen Neugierde der Öffentlichkeit führt.

Instagram / rubendias Rúben Dias und angeblich Maya Jama im Dezember 2024

Instagram / mayajama Maya Jama, Moderatorin

