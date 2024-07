Naomi Campbell superelegant beim Shopping mit Promi-Mädels

Naomi Campbell (54) beweist sogar beim Shoppen Eleganz. Das Supermodel urlaubt derzeit auf Ibiza. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie am Mittwoch beim Einkaufsbummel in der Altstadt. Gegen die Wärme der spanischen Insel gewappnet, hat Naomi sich für ein leichtes Outfit aus einem langen, weißen Sommerkleid und einem beigefarbenen Überwurf mit Glitzerapplikationen entschieden. Auf der Nase trägt sie eine große Sonnenbrille und wird so ihrem Ruf als Topmodel gerecht. Allerdings ist sie nicht allein unterwegs – auch die Begleitung der Britin ist hochkarätig. An ihrer Seite sind die Schauspielerinnen Michelle Rodriguez (45) und Eiza González (34). Das Trio scheint bester Laune zu sein und plaudert ausgelassen.

Auch schon am Tag zuvor ließen Naomi, Michelle und Eiza es sich richtig gut gehen. Die Mädels gönnten sich einen Tag auf einer Jacht. Die drei entspannten gemeinsam mit einigen Freunden in der Sonne und wagten sich sogar ins kühle Nass. Vor allem Naomi präsentierte ihren durchtrainierten Körper in einem knappen Bikini mit braun-weißem Zebramuster. Von den Kindern des Models ist jedoch weit und breit nichts zu sehen. Offenbar gönnt die zweifache Mutter sich eine kleine Auszeit mit ihren Mädels.

Vor einigen Jahren wurde Naomi zum ersten Mal überraschend Mutter. Im Abstand von zwei Jahren folgte Baby Nummer zwei. Beide Kinder wurden von einer Leihmutter ausgetragen. Die 54-Jährige scheint in der Rolle als Mama aber richtig aufzublühen. "Meine Babys sind alles für mich – sie haben für mich 110 Prozent Priorität. Ich bin eine glückliche, alleinerziehende Mutter und Single-Mum", betonte sie im Interview mit Today. Der Alltag mit ihren Kindern mache ihr viel Spaß, denn jeder Tag sei eine Überraschung: "Man weiß nicht, was passieren wird, was meine Tochter sagen wird."

Getty Images Michelle Rodriguez bei der Premiere von "Dungeons & Dragons"

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren Kindern

