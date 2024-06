Eiza González wurde beim Schmusen mit diesem Model erwischt!

Eiza González (34) schwebt wohl auf Wolke sieben! Das ist auf aktuellen Fotos der Schauspielerin zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen knutscht die Beauty mit dem Model Guy Binns. Weitere Aufnahmen zeigen das Duo während einer innigen Umarmung oder beim Turteln auf einer Bank sowie beim Kuscheln auf einer Wiese. Ob die beiden ein Liebespaar sind, bestätigte die gebürtige Mexikanerin bisher nicht.

Bereits im April wurde gemunkelt, dass sie und Guy sich daten würden. Auf der Onlineplattform X verneinte Eiza die Gerüchte damals jedoch vehement. "Um mit allen Unklarheiten aufzuräumen – ich bin Single! Ich habe auch männliche Freunde!", schrieb sie auf dem Portal und fügte bestimmt hinzu: "Nicht jeder Mann, der mir nahe steht, ist romantisch gebunden. Ich werde auch weiterhin Freunde haben! Danke. Einen schönen Tag noch!" Hat sich dies mittlerweile geändert? Zumindest die Bilder der 34-Jährigen und ihres Kusspartners sprechen für sich. Sie deuten an, dass etwas mehr als nur Freundschaft zwischen beiden läuft.

Anfang vergangenen Jahres wurde Eiza eine weitere Romanze nachgesagt. Damals wurde das Model mit Kendall Jenners (28) Ex Ben Simmons gesichtet. Gemeinsam spazierten die beiden durch New York. "Sie haben sich versteckt und versucht, nicht zusammen gesehen zu werden. Sie sind ganz klar zusammen!", meinte ein Insider gegenüber Page Six. Bereits zuvor datete Eiza einige weitere Promis. Darunter befanden sich beispielsweise Josh Duhamel (51) und Timothée Chalamet (28).

Anzeige Anzeige

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Action Press/ Backgrid Eiza González und Ben Simmons in New York, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Eiza und Guy ein Paar sind? Ja! Das sieht mir ganz danach aus. Nee, ich glaube, dass es nur ein Flirt ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de