"Bin ein Star": Britney Spears postet skurrilen Gesang!

Das sehen ihre Fans nicht oft! Britney Spears (41) ist eine der bekanntesten Sängerinnen der 2000er-Jahre, doch der Blondine wird oft nachgesagt, dass sie nicht live singen könne. Sie ist im Rahmen ihrer Shows auch bekannt dafür, fast immer nur mit Playback zu performen. Umso überraschender ist es, wenn die "Womanizer"-Interpretin dann doch mal Live-Gesang erklingen lässt. So nun auch in einem Clip auf Social Media: Britney teilte eine Akustik-Version ihres Hits "Oops... I Did It Again"!

Via Instagram ließ die 41-Jährige ihre Fans an dem Spektakel teilhaben. Sie schrieb dazu: "Hört ihr das? Ich bin ein Star! Mein Gesang klingt nicht so gut, aber ich liebe es, wieder zu singen!" Auf dem Video ist Britney selbst nicht zu erkennen. "Das kann doch nicht wahr sein? Doch! Bleibt immer schön nett, Leute...", meinte die Sängerin ohne einen weiteren musikalischen Beitrag.

Britney teilte im vergangenen Jahr einen ähnlichen Sing-Clip mit ihren Followern, in welchem sie ihren Durchbruch-Song "...Baby One More Time" performte. Ihren Fans scheinen diese Social-Media-Beiträge sehr zu gefallen, und die Blondine sahnt dafür mächtig viele Likes ab.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de