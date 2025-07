Mit Champagner: Britney Spears tanzt in transparentem Kleid

Britney Spears (43) hat mit einem inzwischen gelöschten Video auf Instagram erneut für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin präsentierte sich in einem transparenten Slip-Kleid, hielt dabei eine Flasche Champagner in der Hand und tanzte barfuß durch ihr Wohnzimmer. Komplettiert wurde ihr Look mit schwarzen Handschuhen, verwischtem Eyeliner und ihren zerzausten blonden Haaren. Britney, die für ihre Offenheit und ihr unkonventionelles Verhalten auf der Plattform bekannt ist, sorgte mit diesem Clip wieder für zahlreiche Schlagzeilen.

In den vergangenen Tagen fanden sich noch weitere Clips auf ihrem Account. Erst wenige Tage zuvor postete die "Toxic"-Sängerin ein Video, in dem sie in einem roten Bikinioberteil mit Spitzenbesatz, passenden Unterteilen und kniehohen schwarzen Stiefeln tanzte. Sie setzte währenddessen eine mit Nieten verzierte Gesichtsmaske auf und ließ sich aus verschiedenen Perspektiven filmen. Zudem teilte Britney eine Aufnahme, auf der sie einen pinkfarbenen Badeanzug mit Cut-outs trug und verkündete scherzhaft, sie habe ein neues "Baby" namens Lennon London Spears adoptiert – eine Aussage, die laut mehreren Quellen nicht der Wahrheit entspricht.

Britney, die in der Vergangenheit nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihr bewegtes Privatleben weltweit Schlagzeilen machte, hat zwei Söhne aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (47). Sean Preston und Jayden James (18), inzwischen Teenager, leben heute mit ihrem Vater in Hawaii. Nach Berichten soll Britney besonders zu Jayden langsam wieder eine engere Beziehung aufbauen. Trotz vieler Höhen und Tiefen scheint die Sängerin es zu genießen, sich kreativ und frei auf Social Media auszudrücken, auch wenn nicht jede ihrer Aktionen von ihren Fans und Kritikern gleichermaßen verstanden wird.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden