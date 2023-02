Bekannte Gesichter: Das sind die Bachelor-Girls für David!

Es wird wieder heiß – der Bachelor steht in den Startlöchern! Am 1. März ist es wieder so weit und die Suche nach der großen Liebe beginnt. In diesem Jahr will David Jackson seine Traumfrau finden. Jetzt ist auch klar, welche Frauen um das Herz des Influencers kämpfen werden! Unter den 23 Anwärterinnen sind auch einige bekannte Gesichter: Leyla Lahouar dürften einige Zuschauer schon aus Ex on the Beach kennen, Colleen Schneider hingegen versuchte sich bereits bei "Swipe, Match, Love?" im Power-Dating. Wer wohl am Ende Davids Herz erobern wird?

