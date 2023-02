"Der Bachelor"-Umfrage: Welches Girl ist eure Favoritin?

Eure Meinung ist gefragt! Endlich war es so weit: Die diesjährigen Kandidatinnen des Rosenformats Der Bachelor wurden veröffentlicht. Unter anderem werden auch bekannte Gesichter wie die Ex on the Beach-Teilnehmerin Leyla Lahouar und auch die Influencerin Colleen Schneider um das Herz von David Jackson kämpfen. Bei den Fans kamen die Ladys schon mal gut an. Aber welches der Mädels überzeugt euch bisher am meisten?

Von blond bis brünett ist auch in dieser Staffel alles dabei – aber die Altersspanne scheint in diesem Jahr etwas größer zu sein. Dahwi aus Zürich ist mit ihren 23 Jahren die Jüngste. Alyssa aus Kapstadt ist 36 und somit die Älteste. Die Marketing-Direktorin beschreibt sich selbst als "easy going". Ihre Konkurrentinnen Pamela und Yolanda stehen auf dominante Männer: Ob sie in David ihren Traummann finden können? Der Fitness-Fan hat anscheinend keinen bestimmten Typ Frau – es kommt wohl auf die inneren Werte an...

David wünscht sich eine liebevolle Frau an seiner Seite. Henriette aus Hamburg scheint viel Liebe geben zu wollen: "Ich verwöhne meinen Partner gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten." Einigen Fans im Netz fällt auf: Die Ladys wirken dieses Jahr etwas natürlicher! "Botox und Filler hatten wohl diesmal keine Chance", meint ein erfreuter Fan. Seid ihr auch so begeistert von den Girls – und wer ist eure Favoritin? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

RTL / Frank Fastner Colleen, Bachelor-Kandidatin 2023

RTL / Frank Fastner Leyla, Kandidatin bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Dahwi

RTL / Frank Fastner Alyssa, Bachelor-Kandidatin

RTL / Frank Fastner Yolanda, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Chiara

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Giovanna

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Nevin

RTL / Frank Fastner Danielle, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Manina

RTL / Frank Fastner Saskia, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

RTL / Frank Fastner Rebecca, Bachelor-Kandidatin 2023

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Maike

RTL / Frank Fastner Lisa M., Kandidatin bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Fastner Mariam, Kandidatin bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Fiona

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Angelina

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Henriette

RTL / Frank Fastner Lisa R., Bachelor-Kandidatin

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Tami

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Xenia

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Jana

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Pamela

