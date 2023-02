So kommen die neuen Bachelor-Kandidatinnen bei den Fans an!

Was halten die Fans von den neuen Bachelor-Girls? Vor einigen Wochen wurde bereits bekannt gegeben, wer in diesem Jahr in die Rolle des Rosenkavaliers schlüpfen wird: David Jackson wird sich in dieser Staffel hoffentlich verlieben – und womöglich auch ein paar Herzen brechen. Nun wurde auch enthüllt, welche Ladys um das Herz des Influencers kämpfen werden. Unter anderem sind auch die beiden TV-Bekanntheiten Colleen Schneider und Leyla Lahouar dabei. Wie kommen die Girls bei den Zuschauern an?

Die Kandidatinnen scheinen auf den ersten Blick ziemlich gut punkten zu können. "Eine schöner als die andere", schwärmte beispielsweise Ex-Bachelor-Girl und Dschungelcamp-Star Cecilia Asoro unter dem Instagram-Beitrag, in dem die Mädels bekannt gegeben wurden. Diese Meinung teilte auch die ehemalige Rosenanwärterin Nora Lob (33): "Schön! Sehr abwechslungsreich."

Auch viele andere Nutzer freuten sich über den diesjährigen Cast. "Hübsche Frauen mit unterschiedlichsten Berufen!" oder "Toll, dass mal ältere Kandidatinnen dabei sind", hieß es außerdem in der Kommentarspalte. Wie gefallen euch die Girls? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

RTL / Markus Hertrich Cecilia Asoro, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

RTL / Frank J. Fastner Der neue Bachelor David Jackson

