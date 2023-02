Ist sie schon schwanger? Chethrin Schulze spricht Klartext!

Chethrin Schulze (30) spricht Klartext! Die einstige Love Island-Teilnehmerin machte vor wenigen Monaten öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Nach gut drei Jahren des Single-Lebens ist die Reality-TV-Bekanntheit total verliebt. Auch Kinder kann sie sich mit ihm vorstellen – das veranlasste ihre Fans, ganz eifrig zu spekulieren, wann es denn so weit sein könnte. Nun stellte Chethrin allerdings klar, ob sie schwanger ist oder nicht!

In ihrer Instagram-Story wandte sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin an ihre Fans und sprach Klartext. "Für mich ist es wirklich nervig, dass ich täglich Nachrichten bekomme, ob ich denn jetzt schwanger bin", fing Chethrin an. Sie fühle sich durch die ständigen Nachfragen ziemlich unter Druck gesetzt. "Erst mal habe ich nicht gesagt, dass ich gestern oder morgen schwanger werden möchte oder dass wir das dann vorhaben, sondern dass das definitiv im Raum steht!", erklärte sie und bat um mehr Privatsphäre. Sollte es so weit sein, will sie ihren Followern früh genug Bescheid geben.

Wie sehr Chethrin und ihr neuer Partner sich lieben, stellen sie immer wieder mit süßen Posts unter Beweis. Erst kürzlich fand er jedoch auch liebe Worte und erzählte, was er an der 30-Jährigen so schätzen würde: "Ihre liebevolle und fürsorgliche Art allen Lebewesen gegenüber, ihren Humor, ihre Spontanität und Begeisterungsfähigkeit, ihr positives Denken – für sie gibt es nur Lösungen und keine Probleme", antwortete er auf die Frage eines Fans.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Dezember 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

