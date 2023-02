"Make Love, Fake Love"-Max fummelt: Luisa bricht zusammen!

Das, was nicht passieren sollte, ist passiert! Yeliz Koc (29) sucht zwischen einigen vergebenen Männern bei Make Love, Fake Love aktuell nach ihrem Mr. Right. Vor allem Jannik Kontalis und Max Bornmann scheinen gute Chancen auf diesen Titel zu haben. Während der Influencer jedoch eher vorsichtiger an die Sache rangeht, macht sein Kontrahent genau das Gegenteil. Problem: Der Hottie hat eine Freundin. Und genau die musste mit ansehen, wie ihr Partner Yeliz befummelte – zu viel für Luisa!

In der aktuellen "Make Love, Fake Love"-Folge verbringen Max und Yeliz die Nacht zusammen. Und unter der Bettdecke geht es heiß her – es sieht so aus, als ob der Barista die Kampf der Realitystars-Bekanntheit tatsächlich fingert. Luisa muss das mit ansehen, für sie bricht eine Welt zusammen. "Das war auf jeden Fall zu viel und ich kann mir grad auf keinen Fall vorstellen, dass dieser Mann mich liebt", erklärte sie unter Tränen. Zudem sei sie sich sicher, dass sich Max keiner Schuld bewusst ist. "Dann hätte er doch abgebrochen [...] dann würde er hier vor der Tür stehen und sich auf den Knien entschuldigen", stellte Luisa klar.

Max ist sich tatsächlich keiner Schuld bewusst. "Ich glaube, ich habe meine Grenzen eingehalten", erklärt der 25-Jährige selbstsicher. Doch er verstößt nicht nur gegen die Vereinbarung mit seiner Freundin, sondern spielt auch Yeliz etwas vor. Gedanken macht er sich darüber aber offenbar keine: "Das Problem mit dem schlechtem Gewissen. Ich besitze so was nicht."

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Luisa, Partnerin eines "Make Love, Fake Love"-Teilnehmers

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de