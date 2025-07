Max Bornmann findet "Beauty & The Nerd"-Flirts unangenehm

Max Bornmann sorgt in der aktuellen Staffel Beauty & The Nerd für Gesprächsstoff. Während der Dreharbeiten ließ er keinen Flirt aus und sorgte sogar für eine heiße Szene mit Maria Bell unter der Dusche. Doch inzwischen ist der frühere Make Love, Fake Love-Kandidat an Melina Hoch vergeben und scheint sich deswegen von seinem Verhalten in der Show zu distanzieren. "Im Nachhinein darauf zu schauen, ist auf jeden Fall spannend – und natürlich auch ein bisschen unangenehm", gesteht er im Gespräch mit Promiflash.

Max habe sein Verhalten gar nicht so provokant wahrgenommen, wie es ihm heute vor Augen geführt wird. "In der Situation fühlt sich vieles ganz natürlich und spielerisch an, aber wenn man es dann aus der Zuschauerperspektive sieht, merkt man, wie intensiv es rüberkommt", erklärt er Promiflash. Sein Fazit: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir alles gefällt, was ich sehe – aber es gehört zu mir." Bereits vor Beginn der Ausstrahlung machte er klar, dass er heute ein anderer Mensch sei und sich von seinem Verhalten distanziert.

Nicht nur Max selbst sieht sein Verhalten in der Show mittlerweile kritisch, auch einige seiner Mitstreiterinnen finden wenig Gefallen an seiner Flirtoffensive. Beauty Laura Maria Lettgen äußert sich im Promiflash-Interview deutlich: "Ich glaube, Max hat das Format nicht ganz verstanden, da er allen außer seiner Nerdin genug Aufmerksamkeit gegeben hat – obwohl es genau darum geht, das Teamgefüge zu stärken und die Welt des anderen besser zu verstehen. Stattdessen hat er versucht, an allen Ecken zu flirten und mehr eine Dating-Show daraus zu machen." Laura vermutet hinter diesem Verhalten eine Taktik, um von den anderen Kandidaten nicht aus der Show gewählt zu werden: "Ich habe sein Spiel aber auch direkt durchschaut und mich unter anderem deshalb von ihm distanziert."

Joyn/Benjamin Kis Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Realitystars

Joyn / Benjamin Kis Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin