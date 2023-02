"Make Love, Fake Love": Hat Max Yeliz Koc etwa gefingert?

Er geht bei Yeliz Koc (29) offenbar richtig auf Tuchfühlung! Bei Make Love, Fake Love befindet sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin momentan in einem Dating-Spiel. Sie sucht ihren Traummann – das Problem: Unter den Männern sind in Wahrheit einige vergeben. Einer von ihnen ist Max Bornmann. Er nahm bereits ein intimes Bad mit Yeliz. Nun ging er noch einen Schritt weiter – und konnte wohl nicht die Finger von Yeliz lassen!

In der neuen "Make Love, Fake Love"-Folge möchte Yeliz mit Max die Nacht verbringen. Eigentlich ein No-Go für den Barista – mit seiner Freundin Luisa ist das nämlich nicht abgesprochen. "Intimitäten so krass auszutauschen steht glaube ich nicht in meiner Pauschale mit meiner Freundin", erklärte der 25-Jährige im Einzelinterview. Seine eigene Aussage hat er später im Bett aber offenbar gekonnt ignoriert. Denn bei wilden Küssen bleibt es zwischen ihm und Yeliz nämlich nicht. Zumindest, wenn man Max' Handbewegungen unter der Bettdecke Glauben schenken darf. Hat er die Influencerin etwa gefingert?

Max' Freundin Luisa muss das Ganze im Übrigen in der Freundinnen-Villa mit ansehen. Total aufgelöst bricht die Blondine zusammen – die anderen Mädels spenden ihr Trost. Sie hätte niemals gedacht, dass ihr Partner so weit gehen würde. "Er hat sie gefingert", erklärte die Tanzlehrerin fassungslos.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Die "Make Love, Fake Love"-Partnerinnen Nasrin, Luisa und Jessica

