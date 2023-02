Mit 96: "Lindenstraße"-Darsteller Dieter Schaad ist tot!

Die deutsche Bühnenwelt trauert um Dieter Schaad. Der Schauspieler hatte in seiner Heimatstadt Wiesbaden ebendies studiert und war für sein erstes Ensemble an das Stadttheater Worms gegangen. Nach Stationen an verschiedensten Schauspielhäusern erlangte er Ende der 1980er-Jahre seinen Durchbruch im Fernsehen mit der Rolle des Dr. Manfred Pauli in der ARD-Serie Lindenstraße. Seine Ehefrau teilt nun mit, dass Dieter verstorben ist.

Der Wiesbadener Kurier berichtet, dass der 96-Jährige in seiner Wohnung in der hessischen Landeshauptstadt gestorben sei. Bis zuletzt war der Wiesbadener seiner Leidenschaft, der Schauspielerei, nachgegangen. Im Tatort-Fall "Lenas Tante", der erst vor wenigen Tagen ausgestrahlt wurde, war Dieter noch zu sehen.

Vor etwa drei Jahren hatte Dieter Bild noch ein Interview über das Altern gegeben. "Ich habe im vergangenen Jahr sehr viel gearbeitet. Dafür bin ich auch dankbar", hatte er gesagt und hinzugefügt: "Mein Hirn macht noch gut mit und ich sage immer: 'Oben top und unten flop!' Die Beine lassen langsam nach."

ActionPress Dieter Schaad, Schauspieler

ActionPress Dieter Schaad und Benoby, Schauspieler

