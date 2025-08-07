Ballon d'Or: Diese deutschen Fußballstars sind nominiert

Hansi Flick (60), Ann-Katrin Berger (34), Klara Bühl (24) und Florian Wirtz (22) gehören zu den deutschen Fußballstars, die sich Hoffnung auf eine Auszeichnung beim prestigeträchtigen Ballon d'Or machen dürfen. Der ehemalige Bayern-Trainer Hansi Flick, der mittlerweile beim FC Barcelona unter Vertrag steht, wurde nach einer äußerst erfolgreichen Saison in der Kategorie "Trainer" nominiert. Mit seiner Mannschaft holte er sowohl die Meisterschaft als auch den Pokalsieg, nur in der Champions League scheiterte man knapp im Halbfinale. Ann-Katrin Berger, Torhüterin beim US-Klub Gotham FC, wurde in der Kategorie "Beste Torhüterin" nominiert und beeindruckte unter anderem mit ihrer starken Leistung beim Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale gegen Frankreich. Auch Klara Bühl, Stürmerin beim FC Bayern München, die eine besondere Leistung während der Fußball-EM zeigte, gehört zu den Nominierten in der Kategorie "Beste Fußballerin". Bei den Männern hat es Florian Wirtz in der Kategorie "Bester Fußballer" als einziger Deutscher geschafft, wie auf X bekannt gegeben wurde.

Die Konkurrenz für Hansi, Ann-Katrin, Klara und Florian könnte jedoch kaum größer sein. In der Trainer-Kategorie steht Flick unter anderem Luis Enrique von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Antonio Conte vom SSC Neapel gegenüber. Auch bei den Torhüterinnen ist die Auswahl beeindruckend: Neben Ann-Katrin stehen Hannah Hampton, die mit England den EM-Titel holte, sowie die Spanierin Cata Coll vom FC Barcelona auf der Liste. Ann-Katrin, die bereits zahlreiche Erfolge in ihrer Karriere feiern konnte, wird besonders für ihre Nervenstärke und ihre herausragende Technik zwischen den Pfosten geschätzt. Klara Bühl muss sich unter anderem gegen Lucy Bronze (33), Aitana Bonmatí (27) und Alexia Putellas (31) durchsetzen. Florian hat mit namhaften Größen wie Jude Bellingham (22), Lamine Yamal und Harry Kane (32) zu kämpfen.

Ann-Katrin begeisterte bereits in jungen Jahren durch ihren entschiedenen Ehrgeiz und ihre ruhige Ausstrahlung auf dem Platz. Besonders ihre beeindruckende Rückkehr nach einer überstandenen Krebserkrankung machte sie zu einer Inspiration weit über die Fußballwelt hinaus. Hansi wiederum gilt durch seine ruhige, präzise Art als einer der gefragtesten Trainer weltweit, der sich trotz der Konkurrenz nicht aus der Ruhe bringen lässt. Klara begeistert Fußballfans mit ihrem Durchsetzungsvermögen und ihrer Technik auf dem Platz. Aber auch ihr großes Herz in Sachen Teamzusammenhalt beeindruckt die Zuschauer. Florian kann in seinen jungen Jahren schon unglaubliche Erfolge verbuchen und wechselte nun von Bayer Leverkusen zum renommierten FC Liverpool. Nun müssen sich die drei in ihren jeweiligen Kategorien gegen die internationale Elite durchsetzen – die Fans in Deutschland drücken ihnen dabei vermutlich fest die Daumen.

Getty Images Ann-Katrin Berger bei der Europameisterschaft 2025

Getty Images Hansi Flick im April 2025

Imago Klara Bühl, Fußballspielerin