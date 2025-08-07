Evelyn Burdecki nutzt die Freundschaft zu Laura Karasek aus

Evelyn Burdecki (36) und Laura Karasek (43) könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein, doch ihre Freundschaft zeigt, wie Gegensätze sich wunderbar ergänzen können. Evelyn, Reality-TV-Star und bekennender Single, und Laura, Juristin, Moderatorin sowie verheiratete Mutter von Zwillingen, teilen seit einiger Zeit mehr als nur ihren gemeinsamen Podcast "Was stimmt nicht mit uns?". Ihre ungewöhnliche Verbindung lebt von ihren Unterschieden, was sie selbst offen zugeben. "Ich nutze Laura zu einhundert Prozent aus – für ihre Intelligenz", gibt Evelyn augenzwinkernd zu. Laura entgegnet humorvoll: "Ich nutze Evelyn schamlos aus – vor allem digital. Ich bin eine Niete bei Social Media. Evelyn hingegen schneidet, postet, tanzt durchs Netz."

Ihre Unterschiede sind für das Duo kein Hindernis, sondern vielmehr eine Bereicherung. Laura bewundert Evelyns ungezwungene Art, während Evelyn es genießt, von Lauras Verstand zu profitieren. Oft telefonieren die beiden zu den ungewöhnlichsten Zeiten, manchmal um drei oder vier Uhr morgens. "Wenn ich gerade ein Date hatte, schicke ich Laura zum Beispiel ein Bild und frage: 'Hey Laura, was sagst du?'", erzählt Evelyn. Beide schätzen die Offenheit, mit der sie ihre Gedanken und Erlebnisse miteinander teilen können.

Mit ihrem Podcast-Projekt nehmen die beiden Frauen genau diese Dynamik auf und bringen ihre Persönlichkeit authentisch ein. Evelyn, die durch ihre offene und humorvolle Art bekannt ist, sorgt für Unterhaltung, während Laura, die für ihren scharfsinnigen Geist geschätzt wird, auch Tiefgründigkeit und Nachdenklichkeit beisteuert. Die Chemie zwischen ihnen macht das Format zu etwas Besonderem, das mittlerweile viele Hörer begeistert. Ihre Erlebnisse und Anekdoten, die sie teilen, berühren, amüsieren und inspirieren gleichermaßen. Evelyn und Laura sind der beste Beweis dafür, dass Freundschaften jenseits von Konventionen existieren können.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Evelyn Burdecki und Laura Karasek

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Karasek im November 2024