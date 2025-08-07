"Princess Charming"-Kandidatin hat Gefühle für Mitstreiterin

In der dritten Folge der aktuellen Staffel von Princess Charming sorgt jetzt ein unerwartetes Liebeschaos für Spannungen in der Villa. Die Kandidatinnen Alia und Chantal kommen sich näher, nachdem sie sich bei nächtlichen Gesprächen und innigem Kuscheln besser kennenlernen. Am nächsten Tag gesteht Alia, dass Chantal ein Hindernis für ihre Gefühle zur Princess darstelle: "Ich glaub, ich muss aufpassen bei dir." Auch Chantal gibt zu, ähnliche Gefühle zu haben, was die beiden in ein emotionales Dilemma stürzt, da ihr Interesse an der Princess weiterhin besteht. "Ich will nix machen, was jemanden verletzen könnte", erklärt Alia in der Kuppelshow.

Die Situation wurde für Alia zu viel, und sie suchte ein ehrliches Gespräch mit der Princess. Nessi (28) zeigte Verständnis, obwohl sie durch die Situation sichtbar verunsichert war. "Das ist schön, denk ich", erklärte sie zurückhaltend, sie sorge sich jedoch davor, verletzt zu werden. Chantal hingegen machte der Princess unmissverständlich klar, dass sie dennoch an einem Kennenlernen interessiert sei. Kurz danach folgte die Einladung zu einem Gruppendate, bei dem Chantal eine der Auserwählten war. Alia hingegen konnte ihre Enttäuschung kaum verbergen. Dennoch blieb die Atmosphäre in der Villa emotional aufgeladen, auch weil die dritte Folge gleich mit einer Entscheidung begann, bei der zwei Teilnehmerinnen die Show verlassen mussten.

Die aktuellen Entwicklungen unter den Kandidatinnen sorgen für spürbare Spannung in der Staffel. Denn gerade die Situation zwischen Alia und Chantal zeigt, dass Herzen oft nicht nach Drehbuch handeln. Gleichzeitig bleibt Nessi, die eigentliche Princess Charming, trotz der emotionalen Turbulenzen offen für Annäherungen und ehrliche Gespräche. Wie sich das Zusammenspiel der drei in den kommenden Folgen entwickelt, bleibt offen und dürfte für viele Zuschauer interessant zu verfolgen sein.

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, Die neue "Princess Charming"

RTL / Fine Lohmann Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025