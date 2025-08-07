Julian Claßen macht seiner Palina eine süße Liebeserklärung

Julian Claßen (32) hat seiner Partnerin Palina anlässlich ihres Geburtstags eine emotionale Liebeserklärung gemacht. Der Influencer teilte über seinen Instagram-Kanal ein gemeinsames Foto der beiden, das sie entspannt an einem Strand zeigt. Dazu schrieb er rührende Worte: "Alles Gute zum Geburtstag. Ich bin wirklich glücklich, dich in unserem Leben haben zu dürfen. Du bist wirklich wie ein Sonnenschein, mit dir ist alles schöner, heller und wärmer. Ich liebe dich." Diese Botschaft beweist, wie viel ihm seine Freundin bedeutet.

Palina lässt die niedliche Liebesbekundung des 32-Jährigen natürlich nicht unkommentiert. "Ich glaube, mich tritt ein Pferd – ich weine so. Ich liebe dich", schreibt sie gerührt zu dem Repost in ihrer eigenen Story. Zudem zeigt die Beauty ihren Followern einen riesigen Strauß Rosen, den sie von Julian geschenkt bekommen hat. "Gesegnet", kommentiert sie den Schnappschuss vor dem Spiegel. Einen Tag zuvor gestand Palina, dass sie ihren Ehrentag fast vergessen habe: "Wir waren die letzten Tage so viel unterwegs [...], ich habe es einfach vergessen."

Dass Julian ein Freund liebevoller Gesten ist, hat er in der Vergangenheit immer wieder durch seine Social-Media-Posts bewiesen, doch es scheint, als habe seine Beziehung zu Palina noch einmal eine ganz besondere romantische Seite in ihm geweckt. Seit geraumer Zeit kursieren immer wieder Verlobungsgerüchte über das Paar, aufgrund von verdächtigen Beiträgen auf Instagram. Öffentlich bestätigt haben Julian und Palina die hartnäckigen Spekulationen bislang allerdings nicht.

Getty Images Influencer Julian Claßen und seine Partnerin Palina

Instagram / palinamin Influencerin Palina, Februar 2025

Instagram / palinamin Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, November 2024

