Sind "Prominent getrennt"-Adrian und Justyna noch zusammen?

Justyna Pralina und Adrian Loevenich, die kürzlich bei Prominent getrennt als Nachrücker in die Villa der Verflossenen eingezogen sind, sorgen im Netz für hitzige Spekulationen. Obwohl die beiden von einer Trennung über WhatsApp berichteten und sich direkt in Streitereien verstrickten, gibt es viele, die zweifeln, ob die Ex-Partner tatsächlich getrennt sind. Fans der Show sammeln bereits fleißig vermeintliche Beweise – darunter einen Moment, in dem Adrian seine Ex im Affekt mit "Schatz" ansprach. Nun meldete sich auch Laura Maria Lettgen auf Instagram zu Wort und sorgt mit einer provokanten Aussage für Aufsehen: "Also wenn Justyna und ihr Anhängsel zu dem Zeitpunkt getrennt waren, fresse ich 20.000 Besen."

Justyna lässt die Spitze von Laura nicht unkommentiert und macht ihrem Ärger mit einem bissigen Kommentar in ihrer eigenen Story Luft. In ihrer Reaktion bezeichnete sie Laura als jemanden, der sich nur über Urteile zu anderen profilieren könne. "Mein Content funktioniert nur, wenn ich über andere urteile", schreibt Justyna spöttisch. Mit dem Seitenhieb: "Spoiler: Guten Appetit!", beteuert sie, dass an Lauras Besen-Kommentar kein Fünkchen Wahrheit ist. Laura schlägt flink zurück und erklärt, sie müsse sich immerhin nicht Fake-Storys ausdenken, damit sie für Formate gebucht wird.

Mit ihrer neuen Vermutung bleibt Laura ihrem Ruf als Reality-TV-Insiderin treu. In der Vergangenheit deckte sie schon mehrfach Geheimnisse ihrer Show-Kollegen auf – darunter zum Beispiel die heimliche Beziehung ihres Are You The One – Reality Stars in Love-Co-Stars Dana Feist mit Wilson Coenen. "Nennt mich einfach Wahrsagerin", trumpfte sie damals auf ihren Social-Media-Profilen auf. Ob sich ihr Verdacht auch dieses Mal bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Justyna Pralina und Adrian Loevenich bei "Prominent getrennt"