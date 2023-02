Nächster "Make Love, Fake Love"-Rauswurf: Er muss gehen!

So langsam lichtet sich das Lager in der Make Love, Fake Love-Villa! In der Kuppelshow datet Yeliz Koc (29) aktuell, was das Zeug hält. Die Challenge besteht unter anderem darin, dass die Beauty herauszufindet, wer von den Männern eigentlich eine Freundin hat. In der neuen Folge entschied die Influencerin, wer als Nächstes die Koffer packen muss. Lag Yeliz mit ihrem Bauchgefühl richtig?

In der aktuellen "Make Love, Fake Love"-Folge lief das Spiel jedoch ein bisschen anders. Diesmal durften die Männer selbst einen Mitstreiter für den Rauswurf nominieren, der ihnen verdächtig vorkam. Die drei Teilnehmer mit den meisten Stimmen bildeten die drei Wackelkandidaten – wer aber schließlich gehen soll, lag bei Yeliz. Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin entschied sich letztlich gegen Josh. Aber hat er denn auch eine Freundin? Ja – er ist mit Nasrin zusammen. "Mein Hauptgewinn", erklärte Josh, während er seine Liebste fest umarmte.

Für Yeliz stand offenbar schon von Beginn an fest, dass sie Josh nach Hause schicken werde. "Ich kann es nicht länger faken", erklärte die 29-Jährige dazu. Damit ist ein weiterer Mitstreiter raus und die restlichen Männer werden immer weniger...

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

