Gefühlschaos: "Make Love, Fake Love"-Max bestätigt Beziehung

Bei Max bröckelt die Fassade! Zurzeit ist er Kandidat in der Kuppelshow Make Love, Fake Love und will Yeliz Koc (29) für sich gewinnen. Die weiß jedoch nicht, welcher der Männer vergeben ist – und kam Max schon ziemlich nahe. Als die beiden ein intimes Bad genießen, kommen sie sich immer näher. Doch danach herrscht bei Max Gefühlschaos – und er gibt zu, eine Freundin zu haben.

Davon bekommt Yeliz allerdings nichts mit. In der aktuellen Folge ist sie immer mehr der Überzeugung, dass der Hottie single ist. Doch nach dem intimen Moment bricht Max im Einzelinterview plötzlich in Tränen aus – und offenbart den Zuschauern, dass er vergeben ist! "Ich vermisse meine Freundin so krass. Aber ich mache das für uns, das ist wichtig", schluchzt er. Nach dem Bad denkt er offenbar vor allem an sie: "Wir wussten, auf was wir uns einlassen. [...] Es ist schon schwer, sich vorzustellen, dass sie das jetzt sehen muss."

Damit hat er nicht ganz unrecht. Seine Freundin Luisa sitzt nämlich in der Partnerinnen-Villa und verfolgt das Date von Yeliz und Max mit. Für sie sind diese Szenen nur schwer erträglich. "Ich bin Max' Frau. Das fehlt mir so sehr gerade", gibt sie zu. Dass ihr Freund der Influencerin nun so nahekommt, verunsichert und verletzt die Blondine ziemlich: "Ich würde halt gerade gerne wissen, ob alles noch so ist wie am Anfang, ob alles gut ist und das wirklich seine Taktik ist", erklärte sie im Einzelinterview.

