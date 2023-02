Starkomponist Burt Bacharach ist mit 94 Jahren gestorben

Die Musikwelt trauert um Burt Bacharach. Dem US-Amerikaner wurde seine Leidenschaft für die Musik quasi in die Wiege gelegt: Seine Mutter war Musiklehrerin – später studierte er selbst Musik. 1947 schrieb er seinen ersten Song für den einstigen Chartstürmer Sammy Kaye. Danach folgten Werke für Interpreten wie Marlene Dietrich (✝90), Aretha Franklin (✝76), Tom Jones (82), Frank Sinatra (✝82) oder Jack Jones. Doch nun ist Burt tot.

Wie sein Pressesprecher laut TMZ mitteilte, starb der "Raindrops Keep Fallin' on My Head"-Songwriter am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in Los Angeles eines natürlichen Todes. Nähere Details sind bis dato nicht bekannt. Der Pianist hinterlässt eine Frau und vier Kinder: Lea Nikki, Oliver, Christopher und Raleigh. Seine Gattin Jane Hansen war seine vierte Ehefrau.

Burt hatte für seine musikalischen Leistungen im Laufe seiner Karriere mehrere Auszeichnungen bekommen. Er räumte nicht nur bei den Golden Globes, sondern auch bei den Oscars und den Grammy Awards ab. Von dem Musikmagazin Rolling Stone wurde er 2015 zu einem der besten Songwriter aller Zeiten gekürt. Er landete zusammen mit Hal David auf Platz 32 von 100.

Getty Images Burt Bacharach im April 2018 in Hollywood

Getty Images Burt Bacharach, Musiker

Getty Images Barack Obama und Burt Bacharach im Mai 2012 in Washington, D.C.

