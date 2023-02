Dies behielt Gwyneth Paltrow aus der Beziehung mit Brad Pitt

Andenken an Ex-Partner behalten oder wegwerfen? Gwyneth Paltrow (50) und Brad Pitt (59) galten in den 90er-Jahren als das Traumpaar Hollywoods. Die beiden hatten sich 1994 bei den Dreharbeiten von "Sieben" kennen und lieben gelernt. Im Jahr 1996 verlobten sie sich sogar, doch zu einer Hochzeit kam es nie. Sie trennten sich vor mehr als 25 Jahren, aber trotzdem denkt die Schauspielerin noch gerne an die gemeinsame Zeit. Diese Erinnerungen an Brad hat Gwyneth aufgehoben!

Auf dem YouTube-Kanal von Goop gibt die Oscar-Preisträgerin eine Tour durch ihren großen Archiv-Kleiderschrank. "Dieses Kleid trug ich, als Brad mir einen Heiratsantrag machte." Dabei zeigt sie ein Gucci-Kleid, das mit den klassischen und bunten Blumen bedruckt ist. Außerdem präsentiert sie ein weißes, mit Blumen besticktes Kleid von Calvin Klein (80). Sie trug es 1996 auf der Premiere von "The Pallbearer" in New York City, wo sie auch mit Brad gewesen war. Gwyneth erklärt zu diesem Outfit: "Es vermittelt diese Einstellung von 'I don't give a f*ck' aus den 90ern (zu Deutsch: Scheiß-Egal-Einstellung).

Gwyneth und ihr Ex-Verlobter Brad sind heute gut befreundet. "Er ist ein wunderbarer Mensch und ein toller Unternehmer! Ich liebe ihn wirklich", bekundete die Blondine öffentlich. Und auch der Bullet Train-Darsteller gestand ihr seinen Zuspruch und seine Liebe. Es muss also nicht immer alles im Rosenkrieg enden!

Getty Images Brad Pitt und Gwyneth Paltrow bei der Oscar-Verleihung 1996

Getty Images Brad Pitt und Gwyneth Paltrow, 1999

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

