Trotz Trennung: Gwyneth Paltrow und Brad sind heute Freunde

Gwyneth Paltrow (50) findet liebe Worte für ihren Ex Brad Pitt (58)! Nachdem die beiden Schauspieler 1994 zusammenkamen, folgte bereits zwei Jahre später ihre Verlobung. Doch zur romantischen Hochzeit sollte es nie kommen: 1997 beschlossen Gwyneth und Brad, wieder getrennte Wege zu gehen. Über 20 Jahre später ist die Unternehmerin heute glücklich mit dem Regisseur Brad Falchuk (51) verheiratet – den Kontakt zu ihrem Ex Brad verlor Gwyneth allerdings nie!

In einem Interview mit Entertainment Tonight sprach Gwyneth über das Verhältnis mit ihrem Ex-Verlobten: "Als wir uns trennten, waren wir eine Zeit lang nicht befreundet, und dann haben wir irgendwie den Weg zurückgefunden, wahrscheinlich vor 18 oder 19 Jahren und sind dann über die Jahre in Kontakt geblieben." Auch machte die ehemalige Glee-Darstellerin deutlich, wie sehr sie Brad schätzt: "Ich bewundere ihn. Er ist ein großartiger Mensch, ein toller Unternehmer, so kreativ."

Gwyneth verriet außerdem vor Kurzem auf der Website ihres Unternehmens Goop, dass ihr Mann sie nie dafür kritisierte, weiterhin mit Brad in Kontakt zu stehen – dabei beschrieb sie den 51-Jährigen als "den am wenigsten verurteilenden und selbstsichersten Mann". Außerdem schwärmte Gwyneth von ihrer Beziehung, dass sie und ihr Partner "eine unglaubliche Chemie haben und das ein großer Teil dieser Beziehung ist".

Getty Images Gwyneth Paltrow im Februar 2020 in Paris

Getty Images Brad Pitt und Gwyneth Paltrow, 1999

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk im September 2019

