Schon jetzt: Erste Details zu den Emmy Awards 2023 bekannt!

TV-Fans aufgepasst! Auch wenn jetzt nach der Verleihung der Grammy Awards im März erst einmal die Oscars anstehen, kann durchaus schon auf die Emmys hingefiebert werden. Die Preisverleihung, im Rahmen welcher die erfolgreichsten TV-Shows und Fernsehprojekte ausgezeichnet werden, findet zwar erst im September statt, doch schon jetzt sind genauere Infos bekannt. Das weiß man bereits über die Emmy Awards 2023!

Wie Just Jared berichtet, werde die Verleihung in den USA dieses Jahr auf dem Sender Fox ausgestrahlt. Die mittlerweile bereits 75. Emmy-Nacht findet am 18. September, einem Montag, statt. Das ist untypisch, da die meisten Award-Shows im Regelfall an einem Sonntag ausgestrahlt werden. Die Nominierungen werden am 12. Juli bekannt gegeben.

Die Television Academy schreibt, der Emmy habe sich über die Jahrzehnte zum weltweit bedeutendsten Fernsehpreis etabliert. "Die Show zelebriert Exzellenz in der TV-Industrie. Die Academy erkennt die Leute vor der Kamera, aber auch die Leute hinter der Kamera für ihr exzellentes Können in fast 120 Kategorien an", heißt es.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bei den Emmy Awards 2022

Getty Images Reese Witherspoon bei den Emmy Awards 2022

Getty Images Ben Stiller und seine Tochter Ella Stiller bei den Emmy Awards 2022

