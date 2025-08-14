Haley Joel Osment: Vom Kinderstar zum Killer in "Wednesday"

Haley Joel Osment (37), einst gefeierter Kinderstar, sorgt in der neuen Staffel der Netflix-Serie Wednesday für eine Überraschung. In der ersten Episode übernimmt der 37-Jährige die Rolle des mysteriösen Serienmörders "Kansas City Skalpierer", wie Kino.de berichtet. Viele Zuschauer erkannten den Schauspieler zunächst nicht, doch sein markantes Gesicht ruft Erinnerungen an frühere Filmklassiker wach, in denen er vor rund 20 Jahren berühmt wurde.

Seinen Durchbruch feierte Haley als Kinderstar, unter anderem in "The Sixth Sense". Auch Steven Spielbergs (78) Science-Fiction-Film "A.I. – Künstliche Intelligenz" zählt zu seinen prägendsten Werken. Bereits seit einigen Jahren arbeitet der Schauspieler wieder verstärkt an seiner Karriere, auch wenn er bislang nicht an die großen Erfolge aus früheren Zeiten anknüpfen konnte. Neben seiner neuesten Rolle in "Wednesday" ist Haley in diesem Jahr ebenfalls in Produktionen wie "Happy Gilmore 2" und der Krimiserie "Poker Face" zu sehen. Zuvor feierte er bereits kleinere Erfolge mit Auftritten in "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", "Blink Twice" und Episoden der Superheldenserie "The Boys".

Die Karriere von Haley begann bereits mit sechs Jahren, als er in einem Ikea-Werbespot entdeckt wurde. Für seine Leistung in "The Sixth Sense" an der Seite von Bruce Willis (70) erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung. Heute hat sich der Schauspieler verändert: Optisch kaum wiederzuerkennen, spielt er vielseitige und oft exzentrische Rollen – ein Beweis dafür, dass sich ehemalige Kinderstars erfolgreich im Filmgeschäft weiterentwickeln können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haley Joel Osment, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Joel Osment im Jahr 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images Haley Joel Osment und Bruce Willis in "The Sixth Sense"