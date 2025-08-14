Jennifer Aniston und Sandra Bullock sollten sich nie mögen

Sandra Bullock (61) und Jennifer Aniston (56) zählen heute zu den engsten Freundinnen in Hollywood – doch das war nicht immer so. Wie Sandra jetzt im Gespräch mit Vanity Fair enthüllte, wurde den beiden Schauspielerinnen in den 1990er-Jahren geraten, sich nicht anzufreunden, sondern eher als Konkurrentinnen zu sehen. "Wir stammen aus einer Zeit im Business, in der niemand wollte, dass Frauen befreundet sind – stattdessen wurden alle gegeneinander ausgespielt", erklärte die "Miss Undercover"-Darstellerin. Das gemeinsame Interesse an Schauspielerei und ihre Vergangenheit mit demselben Partner, Tate Donovan (61), hätten bei den beiden auch leicht zu Spannungen führen können. Doch ein zufälliges Treffen auf einer Hochzeit im Jahr 2010 änderte alles: "Wir meinten nur: 'Oh mein Gott, wir müssen uns unbedingt treffen und es mal so richtig krachen lassen'", erinnerte sich Sandra an den Moment mit Jennifer. "Und genau das haben wir dann gemacht!"

Seither teilen die beiden eine enge Freundschaft, die von Offenheit und Vertrauen geprägt ist. Sie tauschen nicht nur Tipps zu Wellness-Themen aus, sondern stehen sich auch in schwierigen Momenten bei – wie etwa während Sandras Angst vor dem Fliegen. "Jennifer hat beim Fliegen einfach meine Hand gehalten und gesagt: 'Das ist nur eine kleine Erschütterung.' Das war unglaublich", berichtete Sandra. Außerdem mussten beide Hollywood-Stars in der Vergangenheit mit beängstigenden Situationen, wie bedrohlichen Stalkern, fertig werden. Es verbindet sie eine tiefgehende Solidarität, die ihnen hilft, einander zu unterstützen.

Neben ihrer engen Freundschaft sind beide Schauspielerinnen beruflich äußerst aktiv. Sandra arbeitet an der Fortsetzung des Klassikers "Zauberhafte Schwestern", deren Kinostart für 2026 geplant ist. Jennifer hingegen steht aktuell nicht nur für die Serie "The Morning Show" vor der Kamera, sondern produziert auch eine Adaption von Jennette McCurdys (33) Bestseller "I'm Glad My Mom Died". Trotz ihrer vollgepackten Terminkalender nehmen sich die beiden immer wieder Zeit füreinander und schätzen die Verbundenheit, die sie gegen alle Widrigkeiten gefunden haben.

Getty Images Jennifer Aniston und Sandra Bullock im Januar 2020

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles