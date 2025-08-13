Dann startet siebte "Der Sommer, als ich schön wurde"-Folge

Seit dem 16. Juli 2025 ist die dritte und finale Staffel der erfolgreichen Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" bei Prime Video verfügbar. Fans der turbulenten Teen-Liebesgeschichte dürfen sich über insgesamt elf neue Episoden freuen, die jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Mit "Das letzte Mal", der sechsten Folge der Staffel, steht die Serie aktuell mitten im emotionalen Gefühlschaos. Die siebte Episode wird am 20. August um 9:00 Uhr auf der Plattform erscheinen. Begleitet von Taylor Swifts (35) Songs wie "Daylight" und "Red (Taylor's Version)" erwarten die Zuschauer wieder tragische Momente, romantische Verwicklungen und überraschende Wendungen. Somit läuft das Serienfinale ab dem 17. September 2025.

Im Zentrum der Handlung steht weiterhin Belly, gespielt von Lola Tung (22), und ihre gespaltenen Gefühle für Jeremiah (Gavin Casalegno, 25) und Conrad (Christopher Briney, 27). Laut den Romanen von Jenny Han, die als Vorlage dienten, führen die Ereignisse zu einem dramatischen Höhepunkt: ein unerwarteter Heiratsantrag von Jeremiah sowie eine intensive Konfrontation mit Conrad. Neben der Dreiecksbeziehung stehen auch Freundschaft, familiäre Konflikte und eine Nebenromanze zwischen Taylor (Rain Spencer) und Steven (Sean Kaufman) im Fokus. Neue und bekannte Gesichter erweitern das Ensemble. So sind unter anderem Rachel Blanchard in Flashbacks als Susannah und einige neue Charaktere wie dargestellt von Dallas Cardenas und Stacie Davis zu sehen.

Die Serie hat weltweit eine unglaubliche Zuschauerzahl erreicht, insbesondere bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. Die erste Staffel war ein Überraschungserfolg und erhielt zunehmend mehr Aufmerksamkeit, was den Start der neuen Episoden nur erwartungsvoller machte. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich und Brasilien feiern die Reihe besonders. Die Serie, bekannt für ihre emotionalen Erzählungen und den beliebten Soundtrack, hat sich zum Aushängeschild des Streaming-Dienstes entwickelt. Mit dem großen Finale am 17. September verspricht die Geschichte um Belly einen würdigen Abschluss. Fans können derweil zur Überbrückung die Buchvorlage lesen, um zu erfahren, wie Bellys Liebesdrama ausgeht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Lola Tung und Christopher Briney in "Der Sommer, als ich schön wurde", Staffel 2

Anzeige Anzeige

Getty Images Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney bei der Feier von "The Summer I Turned Pretty 3"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno in New York City, 2023