"Unter uns"-Star Valea Scalabrino leidet an Panikattacken

Valea Scalabrino (35), bekannt aus der Serie Unter uns, hat offen über ein belastendes Thema gesprochen: Panikattacken. Die Schauspielerin beschreibt, wie sie im Alltag plötzlich von Angst überrollt und dabei körperlich stark beeinflusst wird. In einem Interview mit RTL erzählt sie, dass sie lange Zeit nicht wusste, was mit ihr geschieht. Besonders prägend war eine Attacke während eines Fluges, als Turbulenzen sie in einen Zustand von Schüttelfrost und Herzrasen versetzten. Erst im Nachhinein habe sie realisiert, dass solche Erlebnisse auf Panikattacken zurückzuführen sind. "Ich dachte, das ist eine Art Bauchgefühl oder Intuition, dabei waren es Panikattacken", so Valea.

Mittlerweile hat Valea jedoch Strategien entwickelt, um besser mit diesen Situationen umzugehen. Besonders wichtig sei es, die Attacken als solche zu erkennen, um sich selbst beruhigen zu können. Ein heißes Bad hilft der Schauspielerin, sich zu entspannen: "Ich bade sehr gerne und das hilft mir total, herunterzukommen." Auch ihr Kollege Patrick Müller (37), der ebenfalls in der Serie "Unter uns" mitspielt, kennt solche Momente. Er berichtet davon, wie schwierig es sein kann, mit diesen Zuständen umzugehen, und betont die Bedeutung offener Gespräche über das Thema. Gemeinsam machen die beiden Schauspieler Mut, die Thematik nicht zu tabuisieren.

Abseits des Rampenlichts zeigt sich Valea als starke Persönlichkeit, die ihre Erfahrungen nutzt, um anderen Menschen zu helfen. Durch die Offenheit zu ihrer eigenen mentalen Gesundheit hofft sie, einen wertvollen Beitrag zur Entstigmatisierung von Panikstörungen zu leisten. Ihr Kollege Patrick unterstützt sie dabei, indem er teilt, dass er ebenfalls ähnliche Herausforderungen gemeistert hat. Die bodenständige Schauspielerin unterstreicht mit ihrer Offenheit, wie wichtig der Austausch über Ängste und mentale Belastungen ist, um Betroffenen eine Perspektive und Unterstützung zu bieten.

RTL / Stefan Behrens Valea Scalabrino, "Unter uns"-Star

Instagram / valeascalabrino Valea Scalabrino, Schauspielerin

Panama Pictures Patrick Müller, "Unter uns"-Darsteller