Darum ist Oliver Mommsen froh über sein "Tatort"-Aus

Oliver Mommsen (56), bekannt durch seine Rolle als Hauptkommissar Nils Stedefreund im Bremer Tatort, hat in einem aktuellen Interview mit dem Portal t-online ganz offen über sein Ende bei der beliebten Krimireihe gesprochen. Der Schauspieler, der die Rolle 17 Jahre lang verkörperte, gab zu, dass ihm während seiner Zeit am Set immer mehr Dinge auf die Nerven gingen. "Ich habe gemerkt, dass ich zu selbstgefällig wurde", erklärte der 56-Jährige.

Die starke Identifikation der Zuschauer mit seiner Rolle setzte Oliver in den letzten Jahren seiner "Tatort"-Karriere zunehmend unter Druck. "Mich hat fast niemand mehr auf der Straße mit Oliver Mommsen angesprochen, sondern nur noch mit: 'Na, Herr Stedefreund?'", erinnert er sich. Qualität und Bekanntheit der Sendung hätten sogar seine übrigen schauspielerischen Projekte überschattet. Rückblickend beschrieb Oliver seinen Abschied vom "Tatort" als "eine Art Befreiung" und betonte, wie wichtig dieser Schritt für seine persönliche und berufliche Weiterentwicklung gewesen sei. "Es war einfach so eine fette Marke, dass man sich irgendwann entscheiden muss, weil es sonst alles andere überstrahlt", erklärte er seine Beweggründe.

Trotz der Schwierigkeiten spricht Oliver heute durchaus respektvoll über seine Zeit beim "Tatort". Er sei dankbar für die vielen schönen Gespräche und das große Maß an Respekt, das ihm in dieser Zeit entgegengebracht wurde. Heute arbeitet er daran, nicht länger nur als "Ex-Tatort-Star", sondern als vielseitiger Schauspieler wahrgenommen zu werden – ein Ziel, das er seit seinem Abschied mit einer Vielzahl an Projekten verfolgt. Privat ist der Schauspieler ein Familienmensch, der gerne viel Zeit mit seiner Freundin Katja Runge und seinen zwei Kindern aus seiner vergangenen Ehe verbringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Mommsen, Schauspieler, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Mommsen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress "Tatort"-Star Oliver Mommsen und Katja Runge