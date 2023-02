"Viel Disziplin": Frank Elstner kämpft gegen sein Parkinson

Frank Elstner (80) gibt im Kampf um seine Gesundheit nicht auf! 2016 wurde bei ihm die unheilbare Krankheit Parkinson diagnostiziert, öffentlich machte er sie allerdings erst zwei Jahre später. Mit seinem Gesundheitszustand geht der Entertainer seitdem aber stets ganz offen um – und stellt auch immer wieder klar, dass er sich von der Krankheit nicht unterkriegen lässt! Frank absolviert ein strenges Sportprogramm gegen seine Parkinson-Erkrankung.

"Ich habe die Krankheit ausgebremst – mit viel Disziplin und Training", erklärte er gegenüber Bild. Bis zu viermal die Woche geht Frank deswegen je zwei Stunden zum Training und übt mit seinen Physiotherapeuten an Geräten, bei denen sein Nervensystem simuliert und seine Muskeln gelockert werden. Zeitgleich löst der 80-Jährige auch noch Denk- und Rechenaufgaben: "Mit dem Denken habe ich bisher keine Probleme. Stimmungsschwankungen gibt es. Aber bevor ich in Depressionen verfalle, gehe ich lieber an meine Sportgeräte."

Schon seit 19 Jahren trainiert Frank mit seinem persönlichen Assistenten André, der auch seit seiner Diagnose immer wieder für viel Abwechslung in der Behandlung sorgt. Deswegen spielt der Wetten, dass..?-Erfinder jetzt sogar Tischtennis – und hat große Pläne! "Im Tischtennis werde ich immer besser. Deshalb will ich mich auch bei der WM für Parkinsonkranke im Tischtennis bewerben", erzählte er stolz.

Getty Images Frank Elstner, Entertainer

Revierfoto Frank Elstner im Juni 2022 in Bergisch Gladbach

ActionPress Frank Elstner im Dezember 2019 in Köln

