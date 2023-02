XXL-Bauch: So weit ist Alessia Herrens Schwangerschaft!

Lange wird es nicht mehr dauern! Alessia Herren (21) hatte 2021 ihren geliebten Vater Willi Herren (✝45) verloren, da dieser im Alter von nur 45 Jahren verstorben war. Doch seitdem scheint es besser bei der TV-Bekanntheit zu laufen: Im Oktober vergangenen Jahres verkündete sie, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Erst vor wenigen Tagen macht ihr Liebster Can ihr einen Heiratsantrag. Nun zeigt Alessia im Netz ihre Babykugel!

Die 21-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto von ihrem mittlerweile sehr großen Babybauch. Dazu erklärte Alessia, dass sie, obwohl sie schon weit fortgeschritten ist, wohl bisher keine Umstandsmode benötigt habe. "Wenn du schon in der 31. Schwangerschaftswoche bist und dir das erste Mal Schwangerschaftsklamotten holst ...", schrieb die Brünette inklusive eines Lach-Emojis.

Die Verlobung der werdenden Eltern wurde bei The Real Life - #nofilter ausgestrahlt. Während eines Urlaubs in Istanbul hatte Can eine Jacht gemietet. Es hatte ein gemeinsames Abendessen, Kerzenschein und Geigenmusik gegeben, bevor er auf die Knie ging und seiner Herzensdame die Frage aller Fragen stellte, welche sie bejahte.

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Babybauch

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Freund

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Verlobten Can

