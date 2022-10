Baby-Überraschung: Alessia Herren ist erstmals schwanger!

Alessia Herren (20) hat tolle Neuigkeiten zu verkünden! Die Tochter des verstorbenen Realitystars Willi Herren (✝45) machte vergangenes Jahr eine schwierige Zeit durch: Ihr geliebter Vater verstarb im Alter von nur 45 Jahren. Nach einer Pause Jahr wagte sich die Influencerin an ein neues Projekt und schloss sich dem "The Real Life - #nofilter"-Cast an. Jetzt hat sie weiteren Grund zur Freude – denn Alessia ist schwanger!

Auf ihrem Instagram-Profil machte die Beauty die süßen Neuigkeiten publik! "Etwas Schönes geht und etwas Schönes kommt. Mein Herzenswunsch und der meines Partners war es, Eltern zu werden. Nun ist es so, dass ich schwanger bin", schrieb Alessia unter dem Beitrag. Der Geburtstermin ihres Nachwuchses habe eine besondere Bedeutung: "Für uns ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessenen Vater, denn das Kind ist für den Monat April 2023 ausgerechnet, in dem Monat, als mein Vater uns leider verlassen hat."

Unter dem Foto tummeln sich bereits die ersten Glückwünsche. Kein Geringerer als Calvin Kleinen (30) gratulierte der 20-Jährigen – und auch Vanessa Mariposa (29) kommentierte fleißig: "Ich freue mich so sehr für dich! Bald laufen wir mit einem Baby durch Köln." Doch auch die Fans ließen nicht lange auf sich warten und richteten liebevolle Worte an Alessia.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Sternchen

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Star

ActionPress Willi Herren und seine Tochter Alessia

