Fans verwirrt: Sieht Cindy Crawford aus wie Steven Tyler?

Cindy Crawford (56) gilt als unverwechselbare Schönheit. Seit den 90ern ist das Supermodel nicht mehr aus der Modewelt wegzudenken. Auch jetzt arbeitet die Beauty noch hart für ihren Traumkörper: Mit gesunder Ernährung, Besuchen im Fitnessstudio, Pole Dance und Wandern hält sie sich fit. Hat die Zweifachmama nun vor, ihre charakteristische braune Haarpracht zu verändern? Auf Social Media testet Cindy, wie sie mit Pony aussehen würde, doch ihre Follower sind verwirrt.

"Nicht wirklich ein Trauma-Pony. Nur ein Test!", erklärt das Model auf Instagram. Das zugehörige Spiegelselfie zeigt Cindy vor ihrem Kleiderschrank – ihre Haare hat sie so arrangiert, dass ein Teil davon einen Pony vortäuscht. Diese Veränderung scheint einen großen Unterschied zu machen. Eine Vielzahl von Fans ist überzeugt, es müsse sich um Aerosmith-Frontmann Steven Tyler (74) handeln. "Für einen Moment dachte ich, das wäre Steven Tyler, ich musste den Profil-Namen überprüfen", kommentiert jemand.

Unabhängig von der Ähnlichkeit mit dem Sänger ist das Netz sich einig: keine Stirnfransen für Cindy! Viele reagieren mit einem einfachen "Nein" oder auch "Neeeiiiiiiin", während andere sich über ihren natürlichen Look freuen: "Ich liebe dich ohne Make-up. Ich vermisse dieses Gesicht." Vor allem gefällt es den Fans, dass Cindy Crawford sich hier so menschlich zeigt und einen Moment teilt, den viele kennen. "Dieses Bild ist so authentisch und zugänglich! Danke, dass du deine Verletzlichkeit mit uns teilst!", lobt jemand ihre Offenheit.

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford, Model

Getty Images Steven Tyler bei der Grammy-Verleihung im April 2022 in Los Angeles

Getty Images Cindy Crawford im de Young Museum in San Francisco

