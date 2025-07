Trotz Stimmproblemen: Aerosmith planen wohl Comeback

Die Kultband Aerosmith heizt die Gerüchteküche an und deutet ein Comeback an – weniger als ein Jahr nach ihrem endgültigen Abschied von der Bühne. Ihr Karriereende im August 2024 wurde damit begründet, dass Frontmann Steven Tyler (77) aufgrund einer unheilbaren Stimmbandverletzung nicht mehr auftreten könne. Der 77-jährige Musiker hatte sich die Verletzung während ihrer "Peace Out: The Farewell Tour" 2023 zugezogen. Doch jetzt hat Gitarrist Joe Perry (74) in einem Interview verraten: "Ich weiß, dass es zumindest ein weiteres Aerosmith-Konzert geben muss." Könnte dies der Beginn eines unerwarteten Wiedersehens auf den Bühnen der Welt sein?

Joe Perry, ein Gründungsmitglied der Band, betonte, dass die Verbindung zu seinen Bandkollegen nie abgerissen sei. "Wir sprechen ein paar Mal die Woche miteinander", erklärte er im SiriusXM-Interview. "Ich meine, abgesehen von dem, was im Kalender steht, sind wir alle gesund und munter, also müssen wir einfach abwarten." Besonders begeistert zeigte er sich von einem gemeinsamen Auftritt mit Steven bei einem Charity-Event im Januar dieses Jahres. Der Auftritt war für den kultigen Sänger der erste nach der offiziell verkündeten Bandauflösung. Perry ließ durchblicken, dass trotz der damals schwierigen Entscheidung, die Tour zu beenden, eine erneute Zusammenarbeit im Raum steht. "Wir werden sehen, was passiert", hielt er sich bedeckt, gab jedoch zu, dass ihn die Idee eines weiteren Konzerts reizt.

Die Karriere der 1970 gegründeten Band ist von außergewöhnlichen Erfolgen geprägt – mit vier Grammys, über 150 Millionen verkauften Alben weltweit und einer Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 2001. Auch dunkle Zeiten mit Drogenproblemen und Streitigkeiten innerhalb der Band konnten Aerosmith nicht stoppen. Der ikonische Sound aus Blues-basiertem Hard Rock und Hits wie "Walk This Way", "Dream On" und "I Don’t Want to Miss a Thing" hat bis heute Millionen Fans inspiriert. Ob eine erneute Tour jedoch realistisch ist, bleibt unklar – Steven hat nicht nur mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen, sondern erholte sich auch nur langsam von der Belastung früherer Tourneen. Doch wenn eines sicher ist, dann das: Aerosmith haben nie aufgehört, zu überraschen.

Getty Images Aerosmith bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith, August 2018

Getty Images Sänger Steven Tyler bei "NBC Today"

