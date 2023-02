Gefühle für Yvonne Woelke: Peter Klein gibt Iris die Schuld

Peter Klein gesteht seine Gefühle für Yvonne Woelke (41)! Am Samstag meldete sich Iris Klein (55) mit Beweisen bei ihren Fans. Die sollten verdeutlichen, dass sich ihr Mann nach den Affären-Gerüchten tatsächlich in die einstige Miss Germany verliebt hat. Auch Jennifer Frankhauser (30) und Daniela Katzenberger (36) reagierten bereits schockiert auf die neuesten Enthüllungen. Nun meldet sich Peter erstmals im Netz und bestätigt die Behauptungen seiner Ehefrau. Doch viel mehr noch: Peter gibt Iris die Schuld dafür, dass er sich in Yvonne verliebt hat!

In einem Instagram-Statement meldet sich Peter nun erstmals selbst zu Wort und erklärt, dass zwischen ihm und Yvonne in Australien zunächst nichts gelaufen sei. Vielmehr habe die Eifersucht von Iris ihn schließlich in die Arme der Schauspielerin getrieben. "Ich habe halt für mich gemerkt, dass ich mich immer weiter von meiner Frau entferne dadurch und die Gefühle zu meiner Frau immer weniger wurden", erklärt er seine Lage und bestätigt, sich währenddessen in Yvonne verliebt zu haben.

"Ich kann nichts dafür, wie sich das entwickelt hat. Das ist einfach so passiert", führt Peter weiter aus und behauptet dennoch felsenfest, dass er der 55-Jährigen nicht fremdgegangen sei. Weiter hält er daran fest, dass allein die Eifersucht und die öffentlichen Beiträge von Iris dafür gesorgt hätten, empfänglich für die Nähe zu Yvonne zu sein.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Februar 2023

