Iris Klein zeigt Beweise: Sind Peter und Yvonne verliebt?

Iris Klein (55) hat alle Beweise beisammen! Vor wenigen Wochen hatte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin ihren Ehemann Peter Klein beschuldigt, eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) zu haben. Immerhin hatten die beiden als Dschungelcamp-Begleitungen von Lucas Cordalis (55) und Djamila Rowe (55) viel Zeit in einem australischen Hotel verbracht. Die angebliche Liebelei stritten die beiden jedoch vehement ab! Jetzt ist sich Iris sicher: Peter und Yvonne sind verliebt – und sie hat Beweise!

Via Instagram meldet sich Iris am Samstag mit einer überraschenden Enthüllung bei ihren Followern: Peter und Yvonne sollen tatsächlich Gefühle füreinander haben! "Ich habe die Beweise heute von meinem Noch-Ehemann gehört. Er hat gesagt, die beiden haben sich ineinander verliebt [...]. Niemand durfte das erfahren und die schreiben auch die ganze Zeit", erklärt die 55-Jährige in ihrer Story und fügt hinzu, dass die beiden sogar bereits zusammen sein sollen. Das habe die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nach einem gemeinsamen Frühstück von Peter erfahren, bei dem sich das Ehepaar eigentlich hatte aussprechen wollen.

"Er hat mich auch angelangt, er wollte mit mir ins Bett gehen und dabei schreibt er gerade der anderen, er liebt sie. Also wie dreckig können Männer bitteschön sein", berichtet Iris äußerst gefasst und teilt dazu einen Screenshot, aus dem Peters Liebesbekundungen an Yvonne hervorgehen sollen. "Wahrscheinlich will Yvonne nur auf meine Finca", vermutet sie weiter.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

