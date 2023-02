Herzlichen Glückwunsch: Er ist der erste Mr. Gay Germany!

Deutschland hat einen neuen Mr. Gay Germany! In den vergangenen drei Wochen haben zwölf schwule Männer um den Sieg in der Show "G-A-Y: Mr. Gay Germany" gekämpft. Bei Herausforderungen wie Sport am Strand oder emotionalen Fotoshootings konnten die Jungs ihr Können unter Beweis stellen. Von Woche zu Woche wurden es immer weniger Männer in der Runde. Doch wer konnte sich am Ende die letzte Schärpe sichern?

Fünf Männer hatten es in das Finale am vergangenen Donnerstag geschafft. Hinterher konnte sich dann aber nur Lukas über den Sieg freuen. In drei Runden präsentierten sich die Kandidaten in selbst ausgewählten Looks von ihrer besten Seite. Danach hatten sie noch ein letztes Mal die Möglichkeit, die Jury mit emotionalen Worten zu überzeugen. Danil und Noah schieden kurz vor der letzten Entscheidung aus. Bei einem letzten Walk mussten sich die verbliebenen drei Jungs noch mal beweisen. Daniel musste sich hier mit dem dritten Platz zufriedengeben – Alvin landete knapp hinter Lukas.

Doch der Mr.-Gay-Germany-Titel dient nicht nur dazu, mit ihm zu prahlen. Lukas wird durch den Sieg der Show zum neuen Sprachrohr der queeren deutschen Community. Durch seine Arbeit soll die Alltagsdiskriminierung verringert und Jugendliche bei dem Thema unterstützt werden.

Joyn / Marc Rehbeck Lukas, "Mr. Gay Germany" 2023

Instagram / dany.nawrot Daniel Nawrot, "Mr. Gay Germany"-Teilnehmer

Instagram / alvin_philipps Alvin Philipps, "Mr. Gay Germany"-Kandidat

Findet ihr, dass Lukas den Sieg verdient hat? Absolut! Ich hätte es jemand anderem gewünscht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



