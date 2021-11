Es werden wieder Sixpacks gezeigt und breite Grinsen aufgesetzt: Die Wahl zum Mr. Gay Germany steht an! Bereits seit 2008 wird in Deutschland alljährlich der schönste homosexuelle Mann gewählt. Als nationaler Vertreter darf der Sieger dann sein Land bei der Wahl zum Mr. Gay World repräsentieren. Jetzt ist es wieder so weit: Die Kandidaten für 2022 stehen in den Startlöchern – und einer von ihnen ist der blutjunge Marius Rohde.

Mit gerade einmal 19 Jahren ist der Berliner der jüngste Anwärter auf den diesjährigen Titel. Mit Promiflash sprach der Influencer jetzt über seine Kandidatur: Warum hat er sich überhaupt beworben? "Weil ich etwas in der Community verändern möchte, ein Gesicht einer Kampagne, ein Ansprechpartner und ein Vorbild sein möchte!", erklärte Marius. Er wolle allen Menschen mit auf den Weg geben, dass jeder einzigartig und schön sei – auf seine eigene Art: "Man kann Schönheit nicht für alle gleich definieren!"

Neben seiner Kandidatur ist Marius vor allem auf Instagram und OnlyFans tätig. Letzteres sieht er sogar als Vorteil für seine Selbstliebe-Kampagne: "Ich habe selbst tagtäglich viel mit Bodyshaming zu tun, dennoch lasse ich mich nicht davon unterkriegen!"

Marius Rohde, Kandidat bei der Wahl zum Mr. Gay Germany

Marius Rohde in Berlin

Marius Rohde, November 2021

