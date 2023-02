Laura Müller und Wendler wissen schon das Babygeschlecht!

Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) freuen sich offenbar über weitere Baby-Details! Vor wenigen Tagen hatten die einstige Let's Dance-Kandidatin und der Schlagersänger freudige Neuigkeiten verkündet: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das hatten die zwei mit einem gemeinsamen Selfie geteilt, auf dem der Sänger stolz ein Paar Babyschuhe in den Händen hält. Laura und Michael wissen sogar schon, welches Geschlecht ihr Sprössling hat!

In ihrer Instagram-Story will Laura am Montag ihre Fans offenbar zum Rätselraten animieren – immerhin will sie im Rahmen einer Umfrage von ihren Followern wissen, welches Geschlecht ihr Wonneproppen haben könnte. Dabei verrät sie auch: "Wir wissen es schon eine ganze Weile." Ob ihr Baby ein Mädchen oder Junge wird, scheint der 22-Jährigen jedoch ganz egal zu sein. Dass ihr Kind gesund auf die Welt kommt, sei schließlich "das Wichtigste" für die Schwangere.

Ein Blick auf ihren Babybauch können Fans nur auf dem OnlyFans-Account von Laura erhaschen. Dafür hagelte es zuletzt eine Menge Kritik. "Mit dem ungeborenen Kind Geld machen? Mehr als ekelhaft" oder "OnlyFans, genau der richtige Ort für Babyfotos!", ärgerten sich einige User daraufhin unter dem Post, in dem sie ihre Schwangerschaft verkündet hatte.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler an Weihnachten 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Dezember 2022

