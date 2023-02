Erster Trailer verrät: "Prominent getrennt" wird explosiv!

Es wird spannend! Nächste Woche startet die zweite Staffel von "Prominent getrennt." In der Show treffen Ex-Paare aufeinander und müssen als Team zusammenarbeiten, um die Siegerprämie abzuräumen. Dieses Jahr sind unter anderem einige frühere Turteltauben dabei, die den Treuetest bei Temptation Island nicht bestanden haben, wie beispielsweise Michelle Kaminsky und Marc-Robin. Im ersten Trailer zur Show wird bereits klar, wie krass es wird!

RTL+ veröffentlicht einen ersten Zusammenschnitt davon, was alles auf die Fans zukommt. Alle acht Paare bieten offensichtlich extremes Konfliktpotenzial. Gloria und Nikola Glumac konnten sich schon im Vorfeld nicht mit dem Gedanken an eine gescheiterte Ehe anfreunden. Und so anscheinend auch in der Sendung: In dem Clip ist zu sehen, dass die beiden sich körperlich wieder näher kommen. Aber reicht das für ein Liebes-Comeback? Bei Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27) hingegen scheint nichts mehr zu retten zu sein. Die 36-Jährige wirft ihrem Noch-Ehemann vor: "Wenn du so gewesen wärst, wie du wirklich bist, hätte ich dich nicht geheiratet!"

Bilden sich in dem Format vielleicht sogar ganz neue Pärchen? Marc-Robin nimmt eigentlich mit seiner Verflossenen Michelle teil. Doch er hatte auch schon einmal etwas mit Marlisa. Das Techtelmechtel wird auch in der Villa thematisiert. Der einstige "Temptation Island"-Kandidat gesteht seiner Ex: "Ich sitze auf dem Trockenen." Sie erwidert nur: "Dann geh doch zu Marlisa." Diese ist davon eindeutig nicht abgeneigt, Fabios Ex erinnert sich nämlich: "Marc-Robin und ich hatten einfach guten Sex."

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jakub, Jenefer, Stefanie, Michelle, Kate und Matthias

RTL Marc-Robin und Michelle bei "Prominent getrennt"

RTL Mrs.Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

