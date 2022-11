"Prominent getrennt": Marc-Robin hatte mal was mit Marlisa

Diese Romanze wird sicherlich für Prominent getrennt-Drama sorgen! Auch in diesem Jahr finden sich getrennte Promipaare zusammen, um sich wieder anzunähern und im Team gegen die anderen Kandidaten anzutreten. In der diesjährigen Staffel werden neben dem ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darsteller Matthias Höhn (26) und Jenefer Riili auch Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz zu sehen sein. Die Beauty ist aber nicht die einzige Ex, auf die der Realitystar treffen wird – auch Marc-Robins Verflossene Mrs.Marlisa nimmt an der Show teil!

Bereits im Juni deutete Michelle in einem Instagram-Livestream an, dass ihr einstiger Partner und das Curvy-Model etwas am Laufen haben: Es handle sich um "eine Berlinerin, die mit M anfängt und mit A aufhört", die auch mit Elli und Credo befreundet ist – alles deutete damals auf Marlisa hin. Kurz darauf brach die Influencerin ihr Schweigen und äußerte sich selbst zu den Gerüchten: "Ja, Marc-Robin und ich hatten mal etwas miteinander", gab sie im Podcast "Blitzlichtgewitter" zu. Und obwohl ihre Turtelei nicht lange andauerte und die beiden "cool miteinander" sind, wird diese Romanze mit Sicherheit für Zündstoff sorgen.

Marlisa wird gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Fabio De Pasquale an der diesjährigen Staffel des Reality-TV-Formats teilnehmen. Sie testeten ihre Treue bereits bei Temptation Island und nahmen gemeinsam an #CoupleChallenge teil, bevor sie Anfang des Jahres ihre Trennung bekannt gaben. Was wohl Fabio zu Marlisas einstigem Flirt sagen wird?

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL+ Marc-Robin, "Temptation Island"-Star

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa, Influencer

